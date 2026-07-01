Pourquoi le retour à l’heure GMT est reporté à septembre

A la Une

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé que la décision de retourner définitivement à l’heure GMT en septembre prochain n’a pas été prise au hasard.

S’exprimant ce mardi lors de la séance mensuelle de questions au Conseil des conseillers, Aziz Akhannouch a expliqué que l’annulation immédiate du GMT+1 n’était pas possible. Selon lui, cette question est liée à la dynamique de l’économie internationale, aux liaisons aériennes ainsi qu’à plusieurs autres services auxquels le Maroc est intégré au sein du système international.

Répondant au conseiller parlementaire Khalid Setti, de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), le chef du gouvernement a ajouté que le changement d’heure est lié aux saisons et qu’une telle mesure ne peut être mise en œuvre du jour au lendemain.

Pour rappel, le Conseil de gouvernement réuni jeudi dernier a adopté le projet de décret n° 2.26.530 relatif à l’heure légale.

Ce texte prévoit le retour à l’heure légale du Royaume, conformément au dahir n° 455.67 du 2 juin 1967 relatif à l’heure légale. Concrètement, les horloges seront retardées de 60 minutes à 2 heures du matin, le dimanche 20 septembre 2026.

Cette décision intervient en réponse aux attentes des citoyens et suite aux réunions tenues par la majorité gouvernementale, avait indiqué Akhannouch dans une déclaration à la presse.

Cette mesure destinée à remédier aux problématiques liées à l’heure supplémentaire (GMT+1), s’inscrit dans le cadre de l’interaction du gouvernement avec les revendications des citoyens, a-t-il ajouté.

H.M.