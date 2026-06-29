Pourquoi l’heure GMT est le meilleur choix pour le Maroc

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Le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Dr Tayeb Hamdi, a affirmé que le choix du fuseau horaire ne se limite pas à une simple décision administrative, mais qu’il a des répercussions directes sur la santé publique, l’éducation, l’économie, les transports et la sécurité routière. Il a insisté sur le fait que l’heure GMT est l’option la plus en adéquation avec l’horloge biologique de l’être humain.

Dans un article, Tayeb Hamdi explique que les études scientifiques en chronobiologie montrent que le maintien permanent de l’heure d’hiver permet d’améliorer la qualité du sommeil, car elle est davantage synchronisée avec le lever du soleil. À l’inverse, le fait de se réveiller dans l’obscurité favorise les troubles du sommeil et de la concentration, notamment chez les enfants, les adolescents, mais aussi chez les employés, les conducteurs et les usagers des transports en commun.

Le spécialiste ajoute que les principaux arguments avancés en faveur du GMT+1, notamment les économies d’énergie, ont perdu une grande partie de leur pertinence avec l’évolution des modes de consommation et la généralisation des technologies d’éclairage à faible consommation. Il précise également que les bénéfices économiques de ce système varient d’un pays à l’autre, en fonction du climat, de la structure de l’économie et des modes de vie.

Enfin, Tayeb Hamdi estime que l’heure d’hiver constitue le choix le plus adapté à la réalité marocaine. Selon lui, elle permet d’assurer les déplacements des élèves dans de meilleures conditions de sécurité grâce à la lumière naturelle du matin. Ce système contribuerait également à améliorer la qualité du sommeil, tout en réduisant les effets négatifs sur la santé et la vie sociale liés au réveil précoce dans l’obscurité.

H.M.