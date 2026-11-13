La Bourse de Casablanca termine en territoire négatif ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,46% à 17.348,47 points (pts) .

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,56% à 1.272,46 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,45% à 1.315,47 pts .

S.L.