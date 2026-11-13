Economie
La Bourse de Casablanca termine en territoire négatif ce vendredi
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,46% à 17.348,47 points (pts) .
Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,56% à 1.272,46 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,45% à 1.315,47 pts .
S.L.
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