Casablanca : panique à l’école Al Jabr après une fausse alerte

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Une fausse alerte de sécurité a semé l’inquiétude, ce vendredi, au sein de l’école privée Al Jabr, située dans le quartier Oasis à Casablanca. Un appel téléphonique anonyme signalant une éventuelle menace extérieure serait à l’origine de cet incident, qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre.

Selon une source de Le Site info, les services de sécurité se sont rapidement rendus sur place afin de procéder aux vérifications nécessaires et de sécuriser les abords de l’établissement.

Par mesure de précaution, les élèves et le personnel éducatif ont été confinés pendant près d’une heure et demie, tandis que les accès à l’école ont été temporairement suspendus.

Les vérifications effectuées sur place n’ont révélé aucune menace pour la sécurité des élèves et du personnel, confirme la source de Le Site info.

L’alerte a ainsi été levée et les activités de l’établissement ont pu reprendre normalement.

H.M.