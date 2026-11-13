Economie
Devises/Dirham: les cours de change de ce vendredi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 13 novembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,037 – 11,6646
1 DOLLAR U.S.A. 9,0693 – 10,5399
1 DOLLAR CANADIEN 6,3626 – 7,3944
1 LIVRE STERLING 12,007 – 13,955
1 LIVRE GIBRALTAR 12,007 – 13,955
1 FRANC SUISSE 10,852 – 12,612
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4165 – 2,8083
1 DINAR KOWEITIEN 29,114 – 33,836
1 DIRHAM E.A.U. 2,4692 – 2,8696
1 RIYAL QATARI 2,4879 – 2,8913
1 DINAR BAHREINI 24,044 – 27,942
100 YENS JAPONAIS 5,6715 – 6,5911
1 RIYAL OMANI 23,556 – 27,376.
S.L.
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