Economie

Devises/Dirham: les cours de change de ce vendredi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 novembre 2026 - 09:26
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 13 novembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,037 – 11,6646

1 DOLLAR U.S.A. 9,0693 – 10,5399

1 DOLLAR CANADIEN 6,3626 – 7,3944

1 LIVRE STERLING 12,007 – 13,955

1 LIVRE GIBRALTAR 12,007 – 13,955

1 FRANC SUISSE 10,852 – 12,612

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4165 – 2,8083

1 DINAR KOWEITIEN 29,114 – 33,836

1 DIRHAM E.A.U. 2,4692 – 2,8696

1 RIYAL QATARI 2,4879 – 2,8913

1 DINAR BAHREINI 24,044 – 27,942

100 YENS JAPONAIS 5,6715 – 6,5911

1 RIYAL OMANI 23,556 – 27,376.

S.L.

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