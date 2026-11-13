Ayoub Oufkir: la FIFA n’a pas encore validé son changement de sélection

Ayoub Oufkir va devoir patienter avant de disputer son premier match avec les Lions de l’Atlas. À quelques heures de la rencontre face au Niger, prévue ce vendredi au Complexe Mohammed V de Casablanca, l’ailier de l’AZ Alkmaar n’a toujours pas obtenu l’autorisation de la FIFA pour représenter le Maroc.

Le joueur a engagé les démarches de changement de nationalité sportive après avoir choisi la sélection marocaine, lui qui avait auparavant porté les couleurs des équipes de jeunes néerlandaises. Sa participation reste conditionnée à la validation de son dossier par l’instance internationale.

Selon les informations recueillies par Le Site info, ce retard serait lié au traitement du dossier du côté de la Fédération néerlandaise. Les raisons précises de cette situation n’ont toutefois pas été officiellement détaillées.

En attendant cette autorisation, Mohamed Ouahbi ne peut pas aligner Oufkir face au Niger. Présent au rassemblement et déjà à l’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, le joueur reste donc dans l’attente de la finalisation de sa procédure administrative.

H.M.