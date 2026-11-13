Nasser Bourita s’entretient avec son homologue français

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, vendredi à Essaouira, avec le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Noël Barrot.

Cette rencontre intervient dans le contexte du « Partenariat d’exception renforcé », signé entre le Roi Mohammed VI et le Président Emmanuel Macron, le 28 octobre 2024.

À cette occasion, les deux ministres se sont félicités de la dynamique positive et de la densité des liens d’amitié et de coopération unissant les deux pays, dans le droit fil de la volonté du Roi Mohammed VI, et du Président de la République française, Emmanuel Macron.

Ils ont passé en revue les différents volets de cette coopération, notamment dans les domaines politique, économique, culturel et humain, et examiné les moyens de poursuivre son approfondissement, à la hauteur des ambitions communes et des attentes des deux pays.

Les deux responsables ont, par ailleurs, salué leur convergence de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, particulièrement la situation au Moyen-Orient et la solution à deux États, réaffirmant leur engagement partagé en faveur d’une paix juste, globale et durable dans la région.

Soulignant la qualité d’une relation fondée sur la confiance et une concertation étroite, les deux ministres ont convenu de poursuivre et d’approfondir leur coordination sur les priorités stratégiques d’intérêt commun au service de la paix, de la stabilité et du développement au Maghreb, au Sahel, en Méditerranée et au Moyen-Orient.

À cette occasion, Barrot a réitéré la position constante de la France sur la question du Sahara marocain, réaffirmant que « le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Il a également souligné la position de soutien de la France à l’initiative marocaine d’autonomie en tant que « seule base » de négociations en vue de régler définitivement le conflit artificiel autour du Sahara marocain, conformément à la position réaffirmée récemment par la France lors de la séance du Conseil de sécurité du 30 octobre 2026.

S.L.