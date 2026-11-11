Météo Maroc: fortes pluies dans plusieurs régions ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 11 novembre 2026 :

– Pluies et averses fortes à très fortes sur le Rif.

– Pluies et averses fortes sur le Tangérois, le Loukkos, l’Ouest de la Méditerranée et le Nord du Gharb.

– Pluies et averses sur le reste du Gharb, Abda, Chiadma, Chaouia, Doukkala, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes, le reste de la Méditerranée, l’Atlas, et le Souss.

– Ondées éparses sur le Nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent fortes sur les plaines atlantiques centre, le Sud du Haut Atlas, le Rif, et les côtes atlantiques nord, et assez fortes sur l’Oriental, le Sud-est et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, de 11/16°C sur le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20/26°C sur les provinces sud et de 16/21°C ailleurs.

– Température en légère hausse sur les plaines intérieures, la Méditerranée, l’Anti-Atlas et les provinces sahariennes, et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée devenant forte sur le Détroit, forte au nord d’Essaouira, agitée à forte entre Essaouira et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.