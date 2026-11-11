Sahara marocain: France, USA, Royaume-Uni… Plusieurs pays regrettent le veto russe

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Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs pays ont exprimé, mardi devant l’Assemblée générale, leur regret face au veto de la Russie ayant empêché l’adoption, le 30 octobre 2026, du projet de résolution américain sur le Sahara marocain, soutenu par onze membres du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Intervenant lors d’une séance plénière consacrée à l’examen du recours au véto par la Russie, l’ambassadeur américain à l’ONU, Mike Waltz, a rappelé que les États-Unis avaient présenté une résolution qui aurait prolongé d’une année le mandat de la Minurso, tout en consacrant l’initiative marocaine d’autonomie comme « la base des négociations pour aller de l’avant ».

« Onze membres du Conseil de sécurité l’ont soutenue et ont voté en sa faveur. Mais malheureusement, au dernier jour, alors que cette résolution avait fait l’objet de discussions depuis des semaines ainsi que de nombreuses modifications, et que les points de vue de chacun avaient été sollicités, la Russie a opposé son veto », a déploré Waltz.

Évoquant les justificatifs avancés par la Russie, l’ambassadeur américain a rappelé que plusieurs anciens Secrétaires généraux de l’ONU, chefs de la Minurso et Envoyés spéciaux avaient tous conclu que « le cadre initial du référendum était irréaliste, inapplicable et irréalisable sur le terrain, et qu’il n’y avait aucune perspective réaliste pour sa mise en œuvre ».

Revenant sur le texte alternatif proposé à la dernière minute par la Russie, qu’elle a qualifié de « renouvellement technique », Waltz a affirmé qu’une telle démarche aurait constitué plutôt un « retour en arrière », qui « nous aurait fait reculer par rapport à ce que prévoyait la résolution 2797 l’année dernière ».

Pour sa part, l’ambassadeur de la France à l’ONU, Jérôme Bonnafont, a mis en avant le “travail considérable” accompli par le Maroc sur son plan d’autonomie, qui a servi de base à la reprise des discussions, tout en exprimant son regret face au recours de la Russie au véto.

« Malheureusement, la Fédération de Russie a décidé de briser cet élan par son veto, que nous regrettons vivement”, a dit Bonnafont, soulignant que, pour la France, “le recours au veto exige retenue et discernement”.

En l’espèce, a-t-il renchéri, “le veto de la Russie est d’autant plus injustifiable que la majorité du Conseil de sécurité a réitéré, dans le texte mis au vote, son soutien aux médiateurs et a réaffirmé que toute solution politique devait être juste, durable et mutuellement acceptable”.

Même son de cloche chez la représentante du Royaume-Uni, qui a exprimé le “regret” de son pays que la résolution visant à renouveler le mandat de la Minurso ait été “bloquée par le veto de la Russie”.

Ce veto, a-t-elle estimé, a mis fin au mandat de la mission dans un délai très court, “ce qui a empêché le Conseil d’assumer ses responsabilités et risque de faire reculer les progrès vers une solution politique à la question du Sahara”.

À cette occasion, l’ambassadeur de l’Union européenne à l’ONU, Stavros Lambrinidis, a souligné que l’UE “regrette le veto opposé par la Fédération de Russie, qui a empêché le renouvellement du mandat de la Minurso”.

Dans sa déclaration au nom des pays de l’UE, à laquelle se sont associés le Monténégro, l’Albanie, l’Ukraine, la République de Moldavie et la Bosnie-Herzégovine ainsi que Saint-Marin, l’ambassadeur européen a averti que la “suppression soudaine de ce mandat non seulement sape les efforts multilatéraux en faveur de la paix, mais entraîne également la fin brutale de la mission et un retrait précipité, sans période de transition adéquate”.

Intervenant au nom des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), l’ambassadeur du Royaume de Bahreïn à l’ONU, Jamal Fares Alrowaiei, a noté que le projet de résolution présenté par les États-Unis avait tenu compte des conclusions de l’examen stratégique du mandat de la Minurso.

Cet examen, a-t-il soutenu, a mis en évidence l’importance d’adapter les missions de la Minurso aux évolutions politiques et à la réalité sur le terrain, selon une approche réaliste et pragmatique favorisant la mise en place d’une solution politique définitive et durable.

L’ambassadeur de la Finlande à l’ONU, Janne Taalas, qui intervenait au nom des pays nordiques (Danemark, Islande, Norvège, Suède et Finlande), a également exprimé le “profond regret” de ces pays que la Russie ait opposé son veto au Conseil de sécurité, en dépit du fait que le “projet de résolution bénéficiait d’un large soutien, onze membres du Conseil s’étant prononcés en faveur du renouvellement du mandat”.

Le recours au veto, a-t-il dit, “sape la confiance dans la capacité du Conseil à s’acquitter de sa responsabilité première, qui est de maintenir la paix et la sécurité”.

Pour sa part, la délégation du Danemark a dénoncé une « obstruction politique » de Moscou, lui reprochant son manque d’engagement constructif dans les négociations.

De son côté, la représentante de Malte a aussi dit “regretter le recours au droit de veto”, déplorant que la mission onusienne ait pris fin “non pas à la suite d’une décision délibérée du Conseil, mais en raison d’une impasse”.

Sur le plan institutionnel, l’Irlande a dénoncé le véto comme un “anachronisme » et réaffirmé son appel à son abolition. La Nouvelle-Zélande l’a qualifié de “caractéristique la plus antidémocratique” du système onusien, alors que le Portugal a alerté sur la multiplication des vétos.

Pour sa part, la Guinée équatoriale a dénoncé une prérogative “injuste et antidémocratique” lorsqu’elle est utilisée abusivement, estimant qu’elle pouvait paralyser le Conseil et porter atteinte à la crédibilité de l’ensemble des Nations Unies.

D’autres pays, notamment le Brésil, la Suisse, l’Équateur et la Côte d’Ivoire, ont déploré l’impasse ayant conduit à l’expiration du mandat de la MINURSO, soulignant les risques d’un retrait précipité et l’absence de transition préalablement organisée.

Le Guatemala a également insisté sur la nécessité de surmonter le blocage, tandis que l’Indonésie a exprimé sa profonde préoccupation face à la polarisation du Conseil de sécurité et aux risques de paralysie institutionnelle.

Ce débat s’est tenu conformément à la résolution 76/262 (2022), qui prévoit un examen public de l’utilisation du veto devant l’Assemblée générale, dans un objectif de transparence et de responsabilité.

S.L.