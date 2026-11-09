Diphtérie au Maroc: la situation est sous contrôle, selon un responsable (VIDÉO)

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Le Maroc a recensé 45 cas confirmés de diphtérie et deux décès dans plusieurs villes. Ce bilan a été communiqué à Le Site info par Jawad Hammou, chef de la division des maladies transmissibles à la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le responsable estime que la situation ne justifie pas la fermeture des écoles.

Selon lui, les cas confirmés sont restés isolés, à l’exception d’un foyer détecté au début dans la région de Souss-Massa et désormais maîtrisé. Le responsable indique que de nombreux cas suspects font l’objet d’investigations. Lorsqu’une infection est confirmée, les personnes qui ont été en contact avec le malade sont soumises à des analyses de laboratoire et bénéficient, si nécessaire, d’un traitement préventif.

Jawad Hammou estime que ces cas étaient prévisibles, certains enfants n’ayant pas reçu les doses de vaccin prévues. Il rappelle qu’un cas chez un élève peut exposer ses camarades et invite les familles à vérifier le carnet de vaccination de leurs enfants. Il leur recommande également de consulter un médecin en cas de fièvre ou d’inflammation des amygdales, afin de permettre un diagnostic précoce et de limiter la transmission.