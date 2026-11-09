Lions de l’Atlas : Omar El Hilali mérite-t-il une nouvelle chance ?

Omar El Hilali ne figure pas dans la liste de Mohamed Ouahbi pour la double confrontation face au Niger. Le latéral droit de l’Espanyol Barcelone s’est pourtant distingué lors de sa dernière sortie en championnat, au point de figurer dans le onze type de la 12e journée de Liga établi par SofaScore.

Cette distinction a relancé le débat autour de son absence chez les Lions de l’Atlas. Plusieurs observateurs marocains s’interrogent sur le choix du sélectionneur, au regard des prestations du défenseur avec son club.

Rappelons que le Maroc affrontera le Niger le vendredi 13 novembre au complexe Mohammed V de Casablanca, puis le mardi 17 novembre au stade Moulay Abdellah de Rabat. Les deux rencontres comptent pour les éliminatoires de la CAN 2027.

H.M.