Nouveau Peugeot E-5008 : un SUV électrique spacieux avec un design et un équipement innovants (VIDEO)

Un cran au-dessus, le grand SUV électrique amélioré pour un espace de vie généreux avec 7 sièges et un accès facile à une confortable troisième rangée. Le plus récent SUV électrique de la marque grand et haut de gamme offre un aperçu exclusif de ce qui attend les clients prochainement.

Le Nouveau PEUGEOT E-5008 est équipé du nouveau PEUGEOT i-Cockpit® Panoramique qui porte le plaisir de conduire à un niveau supérieur. Un écran panoramique HD flottant et incurvé de 21 pouces qui combine l’affichage tête haute avec l’écran tactile central.

L’effet ‘flottant’ est souligné par l’éclairage ambiant à LED, dont la source se trouve sous l’écran. Positionné pour une ergonomie optimale, cet écran panoramique est légèrement incurvé vers le conducteur, tout en restant parfaitement accessible au passager.

Le Nouveau PEUGEOT E-5008 dispose également d’un intérieur raffiné semblable à un salon, avec 7 sièges et un accès facile à une confortable troisième rangée.