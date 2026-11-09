Un enseignant revient sur la visite surprise de Nabil Benabdellah dans sa classe

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La visite de Mohamed Nabil Benabdellah, le ministre de l’Éducation nationale, dans une classe du lycée de Boumalne Dadès n’avait pas été programmée, affirme Mohamed Aït Imhid, l’enseignant qui assurait le cours ce jour-là. Après la diffusion de vidéos de la visite sur les réseaux sociaux, ce professeur d’histoire-géographie a précisé les circonstances dans lesquelles le ministre est entré dans sa salle et expliqué pourquoi la classe était composée uniquement de filles.

Selon l’enseignant, le ministre se trouvait à Boumalne Dadès pour participer à une activité de son parti dans un espace culturel situé à quelques mètres du lycée. Accueilli par les équipes de l’établissement, il a visité les lieux avant d’assister pendant une dizaine de minutes à un cours d’histoire-géographie dans une classe de première année du baccalauréat, filière lettres et sciences humaines.

Mohamed Aït Imhid assure que la séance figurait à l’emploi du temps habituel et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune préparation particulière. Le cours, précise-t-il, portait sur la quatrième unité du programme, conformément à la progression prévue pour l’année.

Quant à la présence de 35 filles et d’aucun garçon dans la salle, le professeur explique qu’il s’agit de l’une des « classes modèles » mises en place depuis plusieurs années dans l’établissement, à différents niveaux. Les élèves y sont admis sur la base de leurs moyennes scolaires. Le dispositif vise à améliorer leurs résultats aux examens régionaux et nationaux et à mieux les préparer à l’accès aux instituts et aux grandes écoles après le bac.

L’enseignant appelle enfin à replacer les vidéos dans leur contexte et à tenir compte du travail quotidien des élèves et des équipes pédagogiques dans le débat sur l’école publique.

H.M.