EX90 : un nouveau chapitre dans la mobilité durable par Volvo

Le constructeur suédois Volvo accélère son virage vers l’électrique avec une stratégie technologique unifiée. La marque prévoit de baser tous ses futurs véhicules électriques sur une plateforme commune appelée « Superset ».

Ce noyau technologique servira de base pour améliorer et développer ses véhicules au fil du temps, permettant une flexibilité et une réduction des coûts de production. Le premier modèle à intégrer cette nouvelle approche est le SUV EX90, fleuron de la marque, dont les premiers exemplaires arriveront sur les marchés d’ici fin 2024​​.

L’EX90, entièrement électrique, est conçu pour offrir une autonomie de plus de 600 km, tout en intégrant des technologies de pointe comme le LiDAR pour la sécurité et un système de calcul central basé sur l’intelligence artificielle. Ces innovations permettront des mises à jour régulières à distance, améliorant continuellement les performances du véhicule même après son achat​. Volvo réaffirme ainsi sa place en tant que leader dans la transition vers la mobilité électrique, avec un objectif de neutralité carbone d’ici 2040​.

Volvo : l’alliage du luxe, de la technologie et de la durabilité

Volvo ne se contente pas d’innover sur le plan technologique mais s’efforce aussi d’optimiser ses processus de fabrication. Avec la plateforme SPA3, la marque suédoise entend produire des véhicules plus performants, plus rapidement et à moindre coût. Cela s’inscrit dans une vision de production modulaire, où la flexibilité et la standardisation permettent une adaptation rapide aux besoins du marché, tout en garantissant une qualité constante​.

Cette stratégie s’inscrit dans une dynamique plus globale où les constructeurs automobiles doivent s’adapter rapidement aux exigences environnementales croissantes. La fin des moteurs thermiques, prévue pour 2035 en Europe, impose aux acteurs du secteur de revoir leurs modèles de production. En misant sur une architecture évolutive et durable, Volvo anticipe cette transformation et renforce son engagement à proposer des véhicules toujours plus performants et écologiques​.

Volvo mise ainsi sur l’innovation technologique, la réduction des coûts et l’adaptation aux réglementations pour mener la transition vers une mobilité verte. Avec l’EX90, le constructeur ne se contente pas d’introduire un nouveau véhicule sur le marché, mais pose les bases d’une nouvelle ère dans l’industrie automobile, en phase avec les attentes écologiques et technologiques de demain​.