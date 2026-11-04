La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse mercredi, son indice phare, le MASI, augmentant de 0,92% à 16.542,12 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,58% à 1.203,92 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, se bonifiait de 1,24% à 1.272,54 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’adjugeait 0,55% à 1.567,39 pts.

Aux valeurs individuelles, Douja Prom Addoha (+5,23% à 36,2 DH), Afriquia Gaz (+4,50% à 3.460 DH), Résidences Dar Saada (+4,38% à 167 DH), Minière Touissit (+3,69% à 3.600 DH) et Lesieur Cristal (+2,76% à 298 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Managem (-8,05% à 1.370 DH), Eqdom (-5,93% à 1.364 DH), Med Paper (-4,03% à 21,45 DH), Atlantasanad (-3,93% à 110 DH) et SMI (-3,74% à 4.861 DH) accusaient les plus fortes baisses. Mardi, le MASI avait terminé sur une perte de 0,76%.