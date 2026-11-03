Et si votre smartphone devenait votre portefeuille numérique ? Samsung Wallet est arrivé au Maroc

Samsung Electronics Maghreb Arab a procédé au lancement officiel de Samsung Wallet au Maroc. Dévoilé à Casablanca lors d’une conférence de presse en présence du Ministre de l’Intelligence Artificielle, la Transformation Numérique et la Réforme de l’Administration Ahmed Rahhou, dont l’engagement en faveur de l’innovation et de la digitalisation mérite d’être salué, ce portefeuille numérique permet aux utilisateurs Galaxy de régler leurs achats directement depuis leur smartphone ou leur montre connectée compatible. Son lancement repose sur un écosystème de partenaires réunissant Attijariwafa bank, Mastercard et Visa.

Ce lancement intervient dans un contexte marqué par le développement des services bancaires numériques et l’évolution des attentes des consommateurs vers des solutions de paiement toujours plus simples, rapides et sécurisées. Il marque une nouvelle étape dans l’évolution des services digitaux au Royaume, en plaçant les appareils connectés au centre des usages financiers du quotidien.

Une nouvelle façon de payer au quotidien

Pensé pour s’intégrer naturellement aux usages mobiles, Samsung Wallet réunit les moyens de paiement de l’utilisateur au sein d’une interface dédiée. Il suffit d’enregistrer ses cartes bancaires éligibles pour effectuer des paiements sans contact auprès des commerçants équipés de terminaux compatibles, sans avoir à sortir sa carte physique à chaque achat.

Au-delà de sa praticité, cette expérience répond à une logique simple : permettre aux utilisateurs Galaxy d’effectuer leurs transactions quotidiennes directement depuis leur smartphone ou leur montre connectée compatible, d’un geste rapide et familier.

La sécurité au cœur de l’expérience

Parce que la confiance est essentielle à tout paiement, Samsung Wallet accorde une place centrale à la protection des informations personnelles et financières. Le service s’appuie sur Samsung Knox, la plateforme de sécurité intégrée aux appareils Galaxy compatibles, ainsi que sur des mécanismes d’authentification conçus pour protéger l’accès au portefeuille numérique et sécuriser les transactions.

Un lancement porté par des partenaires de référence

Le lancement de Samsung Wallet au Maroc est rendu possible grâce à la collaboration de Attijariwafa bank, Mastercard et Visa. En réunissant un établissement bancaire marocain et deux réseaux internationaux de paiement, Samsung renforce les passerelles entre les services financiers traditionnels et les nouvelles solutions digitales.

« Avec Samsung Wallet, nous voulons que payer devienne aussi naturel que d’utiliser son smartphone ou sa montre connectée. Ce lancement marque une nouvelle étape dans notre engagement à offrir aux utilisateurs Galaxy des innovations simples, sécurisées et réellement utiles au quotidien. Nous remercions nos partenaires pour leur confiance et leur collaboration, et nous sommes fiers de contribuer à cette transformation digitale », a déclaré Hongseok Lee, Président de Samsung Electronics Maghreb Arab.

Bien plus qu’un moyen de paiement : un portefeuille numérique pour le quotidien

Au-delà des paiements sans contact, Samsung Wallet a été conçu pour centraliser différents services et éléments essentiels du quotidien au sein d’une seule application.

L’écosystème permet notamment d’intégrer des cartes d’embarquement, afin de faciliter les déplacements, ainsi que des clés numériques de voiture, permettant d’accéder à certains véhicules compatibles directement depuis son smartphone. Les utilisateurs peuvent également y retrouver leurs cartes de fidélité et coupons, pour accéder plus facilement à leurs avantages et offres lors de leurs achats.

Une étape supplémentaire dans le développement de l’écosystème Galaxy

Avec Samsung Wallet, Samsung poursuit sa stratégie visant à faire du smartphone un véritable compagnon numérique, capable de répondre à un éventail toujours plus large de besoins. Cette arrivée illustre également sa volonté de renforcer sa présence dans les services numériques, au-delà de ses innovations matérielles, et ouvre de nouvelles perspectives pour l’adoption du paiement mobile au Maroc.

Le service sera progressivement accessible aux détenteurs d’appareils Galaxy compatibles et de cartes bancaires éligibles auprès des établissements partenaires.Les utilisateurs pourront bénéficier de l’application Samsung Wallet depuis les différentes plateformes de téléchargement et consulter les informations relatives à sa disponibilité, aux appareils compatibles et aux modalités d’activation sur le site officiel : https://www.samsung.com/n_africa/apps/samsung-wallet/