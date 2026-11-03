Météo au Maroc: orages et chutes de neige ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 04 novembre 2026 :

– Averses orageuses localement fortes avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sur le Tangérois, Loukkos, le Gharb, le Rif, le Sud de l’Oriental et les côtes de Doukkala-Abda.

– Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur la méditerranée, le Nord de l’Oriental, les Hauts et Moyen Atlas et les côtes atlantiques Nord et Centre.

– Quelques flocons de neige sur les sommets des Haut et Moyen-Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes et plaines Centre et le Rif.

– Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, de 14/20°C sur les provinces sahariennes, le Sud-est, l’intérieur du Gharb, le Saiss et les plaines nord et centre, et de 08/15°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère hausse sur le Sud-est, le Souss, l’Atlas, Le Nord de l’Oriental et les provinces sahariennes, et en légère baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à parfois agitée au Nord de Safi, et peu agitée à localement belle au sud de Safi.

S.L.