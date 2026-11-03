Les tomates à 17 DH le kilo : les prix flambent au Maroc

Le prix des tomates a grimpé récemment, atteignant jusqu’à 17 dirhams le kilogramme dans certaines régions du Maroc. Une flambée qui suscite le mécontentement des consommateurs et inquiète les professionnels.

Dans une déclaration à Le Site info, Abderrazak Chabi, président de l’association du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca, déplore des prix désormais supérieurs à ceux de l’avocat et du kaki. Une situation qu’il juge particulièrement préoccupante.

Selon lui, la baisse de l’offre de tomates sur le marché local s’explique par les volumes destinés à l’exportation, notamment vers les pays africains. À Agadir, les prix atteindraient ainsi entre 13 et 14 dirhams le kilogramme sur les marchés de gros.

Le responsable affirme que les exigences de qualité moins strictes de certains marchés africains encouragent les expéditions de fruits et légumes vers ces destinations, au détriment de l’approvisionnement local.

Face à cette situation, Abderrazak Chabi appelle les autorités compétentes à intervenir pour apporter des solutions durables. Il dénonce ce qu’il considère comme des exportations excessives et réclame des mesures pour préserver la disponibilité des produits sur le marché marocain.

H.M.