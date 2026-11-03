Zakaria Aboukhlal visé par des insultes racistes

Zakaria Aboukhlal fait face à une vague de commentaires hostiles sur les réseaux sociaux, dont des insultes racistes, après un contact ayant entraîné la blessure d’Antonio Raimondo, joueur de Frosinone.

Selon des informations de presse, Raimondo, touché à la cheville, devrait être éloigné des terrains pendant près de trois mois.

Foot Mercato rapporte que l’international marocain est depuis pris pour cible dans les commentaires de son compte Instagram. Au-delà des critiques concernant son intervention, certains messages comportent des injures racistes, tandis que d’autres lui demandent de mettre un terme à sa carrière.

Aboukhlal avait pourtant présenté ses excuses au joueur blessé, assurant qu’il n’avait pas eu l’intention de lui faire mal. Une démarche qui n’a pas suffi à mettre fin aux attaques à son encontre.

H.M.