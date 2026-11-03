Les Marocains de Bordeaux célèbrent le premier anniversaire de la Fête de l’Unité

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans une atmosphère de patriotisme, de fierté et d’attachement aux constantes nationales, la communauté marocaine établie en Nouvelle Aquitaine a célébré, samedi, la Fête de l’Unité, à l’initiative du Consulat général du Royaume à Bordeaux.

Cette célébration organisée en partenariat avec l’association Génération Marocaine de Bordeaux GMB, a connu la participation de membres de la communauté marocaine, ainsi que d’élus locaux, de personnalités françaises et d’acteurs associatifs.

À cette occasion, la consule générale du Maroc à Bordeaux, Nouzha Sahel, a souligné la portée symbolique et historique de la Fête de l’Unité, qui consacre les valeurs de cohésion nationale, de solidarité et de mobilisation collective autour des constantes sacrées du Royaume, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.

Saluant la forte mobilisation des Marocains de Nouvelle Aquitaine, la diplomate a mis en exergue leur attachement à la patrie, à l’identité nationale et à leur histoire commune, ainsi que leur rôle dans la transmission des valeurs de citoyenneté aux nouvelles générations.

Elle a également rendu hommage aux membres de la diaspora marocaine pour leur contribution au rayonnement du Royaume et au renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et la France.

De son côté, le président de l’association Génération marocaine de Bordeaux, Youssef Jawhar a insisté sur l’importance de cette célébration en tant que moment privilégié de rassemblement autour des valeurs d’unité, de patriotisme et d’attachement à la Patrie.

Il s’est félicité de la mobilisation de la communauté marocaine et mis en avant le rôle de l’association dans la préservation et la transmission de l’identité et du patrimoine marocains, notamment auprès des jeunes générations.

Tout en relevant l’intérêt des actions visant à fédérer les énergies associatives et à promouvoir des initiatives culturelles et citoyennes contribuant au rayonnement du Maroc en Nouvelle Aquitaine, Jawhar a exprimé sa satisfaction de voir cette célébration réunir différentes générations de Marocains, ainsi que des amis et partenaires français du Royaume.

Cette manifestation s’inscrit dans le prolongement du cycle événementiel « Le Maroc aujourd’hui : Les Rencontres de Nouvelle Aquitaine 2026 », initié par le consulat général du 23 octobre au 1er novembre à Bordeaux, autour des thématiques de l’investissement, du patrimoine et de la diplomatie.

Elle a été notamment marquée par une exposition de l’historien Jamal Hamri dédiée à l’histoire du Maroc, ainsi qu’une conférence-débat consacrée au Sahara marocain et aux perspectives de paix et de développement co-organisé en partenariat avec l’Agirep et Fondation Maroc-France.

La célébration a été aussi l’occasion de mettre à l’honneur la richesse du patrimoine culturel marocain, la créativité des talents de la diaspora et les traditions culinaires du Royaume, à travers le rendez-vous « Talents, entreprises & saveurs », illustrant la vitalité et la diversité de la présence marocaine en Nouvelle-Aquitaine.

S.L.