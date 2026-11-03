Maroc: le taux de chômage strict passe à 10,5% au T3-2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le taux de chômage strict est passé, entre le deuxième et le troisième trimestre 2026, de 9,5% à 10,5% au niveau national, ressort-il de la récente note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail.

Ce taux qui a augmenté de 0,6 point à 12,5% en milieu urbain et de 1,5 point à 6,9% en milieu rural, indique le HCP, précisant qu’au T3-2026, le nombre de personnes au chômage strict s’est établi à 1.224.000, dont 76,4% résident en milieu urbain et 34,6% sont des femmes.

D’après la même source, le taux de chômage s’est situé à 16,7% (+1,9 point) chez les femmes, contre 8,7% (+0,6 point) chez les hommes. Les jeunes de 15-24 ans restent la catégorie d’âge la plus exposée, avec un taux de 30,5% (+3,3 points), suivi par les 25-34 ans, à 16% (+1,6 point).

Selon le diplôme, le taux de chômage strict se situe à 18,1% chez les détenteurs d’un diplôme avancé, 18,1% chez ceux ayant un diplôme intermédiaire et 11,6% chez ceux ayant un diplôme de base. Il atteint 4,7% chez les personnes n’ayant aucun diplôme.

Parallèlement, le HCP fait savoir que le taux combiné du chômage strict et de la main-d’œuvre potentielle, qui mesure la pression actuelle et latente sur le marché du travail, a atteint 15,7% au 3ème trimestre 2026, contre 14,7% au T2-2026. Il s’est situé à 18,2% en milieu urbain et à 11,3% en milieu rural, avec un écart entre les femmes (26,5%) et les hommes (12,5%).

Le taux combiné du chômage strict et du sous-emploi lié à la durée de travail, qui mesure la main-d’œuvre subissant une insuffisance de temps de travail (totale ou partielle), s’est situé, pour sa part, à 14,6% au T3-2026, contre 14% au trimestre précédent.

Il a atteint 15,8% en milieu urbain et 12,5% en milieu rural. Selon le sexe, ce taux s’est élevé à 19% chez les femmes et à 13,4% chez les hommes.

Le HCP présente la situation du marché du travail au troisième trimestre 2026, issue de l‘Enquête sur la Main-d’œuvre (EMO) qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif d’observation du marché du travail du HCP, fondé sur des évolutions méthodologiques et conceptuelles d’envergure.

Ainsi, l’EMO élargit la portée de la mesure de la sous-utilisation de la main-d’œuvre en remplaçant l’approche basée uniquement sur le chômage par un système multidimensionnel.

Selon cette enquête, le taux de chômage strict correspond à la part des personnes au chômage strict dans la main-d’œuvre.