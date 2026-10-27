« Tu n’es pas au-dessus de la sélection » : Mustapha Hadji recadre Sofyan Amrabat

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Mustapha Hadji n’a pas apprécié les déclarations de Sofyan Amrabat conditionnant son retour en sélection au départ de Mohamed Ouahbi. Dans un entretien accordé à Kooora, l’ancien international marocain a rappelé que porter le maillot national devait primer sur les désaccords avec un entraîneur.

« Amrabat joue pour la sélection marocaine, qui représente le pays et porte son drapeau. Il ne joue pas pour Mohamed Ouahbi. Il doit donc jouer sous les ordres de n’importe quel entraîneur », a estimé Hadji.

Pour l’ancien Lion de l’Atlas, un joueur ne peut exiger un changement de sélectionneur pour accepter de revenir. « Tu représentes le pays, pas l’entraîneur. Tu ne dois donc pas réclamer son remplacement, qu’il s’agisse de Ouahbi, de Regragui ou de quelqu’un d’autre », a-t-il insisté.

Hadji a également souligné la portée du maillot national. Être choisi parmi 40 millions de Marocains pour défendre les couleurs du Royaume constitue, selon lui, « un immense honneur », qui doit rester au-dessus de tout différend personnel.

L’ancien international partage ainsi la position exprimée par Mohamed Ouahbi : le parcours d’un joueur lui vaut le respect, mais ne lui garantit pas une place de titulaire. Tout en saluant l’apport d’Amrabat à la sélection, Hadji considère que ses performances passées ne lui donnent pas le droit de poser de telles conditions.

« Tout le respect pour ce qu’Amrabat a accompli avec la sélection, mais cela ne lui donne pas le droit de dire qu’un entraîneur doit partir pour qu’il rejoigne l’équipe », a-t-il déclaré.

Le ton s’est fait plus ferme au moment d’adresser un message au milieu de terrain : « Qui es-tu pour dire cela ? Tu n’es au-dessus ni de la sélection, ni de l’entraîneur, ni du drapeau marocain. Tu dois venir et jouer sans protester, même pour une seule minute, parce que c’est un honneur pour toi. »

H.M.