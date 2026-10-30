Diphtérie au Maroc : 30 cas confirmés et deux décès au Maroc

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Trente cas de diphtérie et deux décès ont été enregistrés au Maroc, selon Jaouad Hammou, chef de la division des maladies transmissibles à la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies. Contacté par Le Site info, le responsable assure toutefois que la situation épidémiologique nationale n’est pas préoccupante à ce stade.

Les cas confirmés sont répartis dans plusieurs régions du Royaume. Il s’agit, selon lui, de cas isolés et dispersés, sans foyer épidémique identifié.

Jaouad Hammou explique que le nombre de suspicions est nettement plus élevé que celui des infections confirmées. Chaque cas détecté entraîne des investigations auprès des personnes ayant été en contact avec le malade. Celles-ci sont soumises à des analyses de laboratoire afin de déterminer si elles sont infectées et bénéficient, selon le responsable, d’une prise en charge préventive et des traitements nécessaires dans les délais appropriés.

Le responsable établit un lien entre l’apparition de ces cas et les lacunes de vaccination chez certains enfants. Ces défauts de protection peuvent également exposer leur entourage familial et scolaire. Lorsqu’un élève est infecté, les autres enfants ayant été en contact avec lui doivent ainsi faire l’objet d’une vigilance particulière, souligne-t-il.

Face à cette situation, Jaouad Hammou appelle les familles à vérifier les carnets de vaccination de leurs enfants et à compléter les doses manquantes. Il insiste sur le rôle de la vaccination pour limiter la propagation de la diphtérie et prévenir d’autres maladies.

Il déplore enfin l’effet des fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux, qui ont, selon lui, contribué à freiner l’adhésion de certains citoyens à la vaccination.

H.M.