Éliminatoires de la CAN: pourquoi le Niger recevra le Maroc à Casablanca ?

Le Niger a choisi le complexe sportif Mohammed V de Casablanca pour accueillir la sélection marocaine, à l’occasion de la rencontre comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Cette décision intervient après l’impossibilité pour la sélection nigérienne d’obtenir l’autorisation du Ghana pour disputer cette rencontre au stade de l’Amitié, dans la capitale Accra.

Contraint de revoir ses plans, le Niger a ainsi opté pour l’enceinte casablancaise, qui devrait accueillir un nombre important de supporters marocains à l’occasion de cette confrontation face aux Lions de l’Atlas.

Contrairement aux informations qui avaient circulé précédemment concernant une rencontre à huis clos, la Fédération nigérienne a finalement décidé d’autoriser la présence du public. Ce choix lui permettra notamment de bénéficier des recettes générées par la vente des billets.

Par ailleurs, aucun plafond n’a été fixé concernant le nombre de supporters marocains autorisés à assister à la rencontre. Une décision qui ouvre la voie à une forte affluence dans les tribunes du complexe Mohammed V, où les Lions de l’Atlas pourraient évoluer devant un public largement acquis à leur cause.

Cette rencontre marquera également une nouvelle étape dans les déplacements du Niger face au Maroc. En l’espace d’un an, la sélection nigérienne aura ainsi affronté les Lions de l’Atlas dans trois enceintes différentes : le stade d’honneur d’Oujda, le complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, puis le complexe Mohammed V de Casablanca.