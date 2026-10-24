Prix national des micro-entrepreneurs: 26 lauréats primés à Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

Un total de 26 candidats, dont 18 femmes, venant de toutes les régions du Royaume, ont été primés vendredi à Tanger, dans le cadre de la 10è édition du Prix national des micro-entrepreneurs.

Organisé par le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire (CMS) et la Fédération nationale des associations de microcrédit (FNAM), cet événement socioéconomique vise à honorer des micro-entrepreneurs marocains exemplaires en célébrant l’originalité et le succès de leurs microprojets.

Placée sous le thème « Des territoires, des talents, des réussites », cette édition met en lumière le rôle de l’entrepreneuriat de proximité dans la promotion du développement économique durable, la création de valeur et l’amélioration des conditions de vie des entrepreneurs et de leur entourage.

Les prix de cette 12è édition sont répartis en huit catégories, à savoir le Prix spécial CMS, la Micro-entreprise jeune, le Tourisme responsable, la Micro-entreprise innovatrice, l’Économie verte, le Développement humain, la Micro-entreprise féminine et la Très petite entreprise, reflétant la diversité des initiatives entrepreneuriales et des secteurs d’activité représentés.

Les projets distingués se démarquent notamment par la création d’activités à forte valeur ajoutée, la formalisation des entreprises, la capacité d’innovation, la contribution à la protection de l’environnement ainsi que la valorisation du patrimoine local, illustrant la diversité des initiatives entrepreneuriales et le potentiel des territoires du Royaume.

Dans une allocution à cette occasion, la présidente du Conseil d’administration du CMS, Naziha Belkeziz, a souligné que cette manifestation annuelle constitue une opportunité pour mettre en avant des femmes et des hommes ayant transformé leurs compétences et leurs ambitions en projets productifs, créateurs de valeur et d’emplois au sein de leurs communautés.

À cet égard, Naziha Belkeziz a mis en avant le rôle de la microfinance solidaire dans l’élargissement de l’accès au financement au profit des porteurs de projets exclus des circuits traditionnels, soulignant que l’inclusion financière constitue un levier essentiel de l’insertion économique et sociale.

Elle a également insisté sur la nécessité d’accompagner les micro-entrepreneurs au-delà du financement, à travers le renforcement de leurs capacités, l’amélioration de la gestion de leurs activités, l’accès aux marchés et l’appropriation des outils numériques, afin de favoriser la pérennité et le développement de leurs entreprises.

Depuis son lancement en 2012, le Prix national des micro-entrepreneurs a récompensé 320 porteurs de projets, pour un montant cumulé de 5,115 millions de dirhams, a-t-elle rappelé, précisant que l’édition de cette année distingue 26 entrepreneurs dans huit catégories.

La forte représentation féminine parmi les candidats primés, qui avoisine 70%, témoigne du rôle croissant des femmes marocaines dans la création de richesse et la dynamisation de l’économie locale, tout en illustrant les possibilités offertes par la microfinance solidaire en matière d’autonomisation économique, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la directrice générale du CMS, Amina Sikoudi, a souligné que le Prix, lancé en 2012, repose sur la volonté de rendre visibles les réussites entrepreneuriales, y compris celles issues de projets initiés avec des moyens limités.

Au fil des éditions, cette ambition s’est transformée en une démarche de portée nationale, a-t-elle relevé, notant que la représentativité des femmes lors de cette édition illustre leur capacité croissante à saisir les opportunités et à créer leurs propres perspectives économiques.

De son côté, le directeur délégué de la FNAM, Mohamed El Mazouri, a indiqué que la cérémonie constitue l’aboutissement d’un processus de sélection mené sur plusieurs mois, depuis la réception des candidatures jusqu’à l’évaluation des projets, l’établissement d’une liste restreinte et les visites de terrain effectuées par les membres du jury et les équipes du CMS.

Ce processus repose sur plusieurs étapes d’examen et d’évaluation destinées à apprécier les projets candidats selon des critères définis et à garantir le bon déroulement des opérations de sélection, a-t-il précisé.

En marge de cette cérémonie, le CMS organise à Rabat, du 21 octobre au 21 novembre 2026, une Rencontre solidaire dédiée aux micro-entrepreneurs. Un espace d’exposition aménagé à la place Msallah permet au grand public de découvrir et d’acquérir une diversité de produits proposés par les entrepreneurs participants.

Outre la reconnaissance de leurs réalisations et le soutien à la commercialisation de leurs produits, les bénéficiaires du Prix profitent cette année de formations axées sur le marketing digital et le développement personnel, destinées à renforcer leurs compétences et à améliorer leurs perspectives de développement.

À travers cette initiative, le CMS et la FNAM entendent consolider le rôle de la microfinance solidaire dans la promotion de l’entrepreneuriat de proximité, le renforcement de l’inclusion financière et la création d’opportunités économiques durables dans les différentes régions du Royaume.