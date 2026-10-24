Marathon de Casablanca: les nouveautés de la 17è édition dévoilées

Les principales nouveautés de la 17è édition du Crédit du Maroc Casablanca Marathon, prévue le dimanche 25 octobre courant, ont été dévoilées, vendredi, lors d’une conférence de presse.

A cette occasion, les organisateurs ont annoncé l’obtention du Label Élite de World Athletics, le lancement d’une application de suivi des coureurs et l’introduction d’une initiative solidaire en faveur des personnes en situation de handicap.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition franchit une nouvelle étape dans son développement avec l’inscription du marathon et du semi-marathon au calendrier officiel des World Athletics Label Road Races 2026, tandis que le parcours du marathon fera l’objet d’une certification par l’instance internationale.

Autre nouveauté, le lancement d’une application mobile dotée d’une fonctionnalité de suivi en temps réel (tracking live), permettant aux proches et aux spectateurs de suivre la progression des participants sur une carte jusqu’à la ligne d’arrivée.

Cette édition sera également marquée par l’introduction du « Challenge 421 », une initiative solidaire inédite au Maroc, qui permettra à des personnes en situation de handicap de parcourir les 421 derniers mètres du marathon et de franchir la même ligne d’arrivée que les autres participants, avant de recevoir leur médaille.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Association des Coureurs du Grand Casablanca (ACGC), Bouchta El Fadel, a souligné que l’obtention du Label Élite de World Athletics constitue une reconnaissance importante pour le marathon, tout en impliquant le respect de normes internationales exigeantes en matière d’organisation.

Il a également mis en avant l’ambition de faire du Casablanca Marathon un rendez-vous sportif international de référence, mais aussi une manifestation populaire contribuant au rayonnement et à l’animation de la métropole.

Sur le plan sportif, cette 17è édition réunira un plateau Élite composé d’athlètes marocains et étrangers de haut niveau, avec notamment au marathon féminin, les Éthiopiennes Bere Ayalew et Sofia Assefa, ainsi que la Marocaine Fatima Ezzahra Gardadi.

Chez les hommes, les principaux engagés sur cette distance sont El Hassan El Abbassi (Bahreïn), et les Éthiopiens Abayneh Degu Tsehay et Workineh Tadese Mandefro.

Concernant le semi-marathon masculin, il sera marqué notamment par la participation du Marocain Mustapha Akkaoui et des Kényans Shadrack Korir Kipyegon et Joshua Munyoto Kithuku. Chez les femmes, on retrouve la Kényane Regina Wambui Ndungu, l’Ougandaise Rispa Cherop et la Marocaine Rahma Tahiri.

Dans le cadre de cette édition, placée sous le slogan « Vibe Casa – Casablanca court. Casablanca vibre. », trois épreuves sont au programme : le marathon (42,195 km), le semi-marathon (21,097 km) et le relais en équipe (4 × 10,5 km).

Le nombre de participants attendus se répartit entre 12.000 coureurs au semi-marathon, 2.200 au marathon et 800 participants au relais, répartis en 200 équipes.