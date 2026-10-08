La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse jeudi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,62% à 17.096,3 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,67% à 1.237,78 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,65% à 1.264,14 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’adjugeait 0,45% à 1.644,53 pts.

Aux valeurs individuelles, Zellidja S.A (+9,97% à 257,45 DH), Involys (+4,15% à 122,9 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+3,92% à 1.380 DH), Sothema (+3,47% à 325 DH) et Lesieur Cristal (+3,24% à 299,4 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, IB Maroc.com (-7,24% à 50 DH), Disty Technologies (-2,29% à 342 DH), Minière Touissit (-2,1% à 4.200 DH), CMGP Group (-1,81% à 265,1 DH) et Résidences Dar Saada (-1,1% à 153,3 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,58%.