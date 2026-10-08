Economie

Devises vs Dirham: les cours du jeudi 08 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 octobre 2026 - 09:04
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 08 octobre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0827 – 11,7177

1 DOLLAR U.S.A. 9,0048 – 10,465

1 DOLLAR CANADIEN 6,3204 – 7,3454

1 LIVRE STERLING 11,895 – 13,823

1 LIVRE GIBRALTAR 11,895 – 13,823

1 FRANC SUISSE 10,801 – 12,553

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3986 – 2,7876

1 DINAR KOWEITIEN 28,968 – 33,666

1 DIRHAM E.A.U. 2,4516 – 2,8492

1 RIYAL QATARI 2,4704 – 2,871

1 DINAR BAHREINI 23,879 – 27,751

100 YENS JAPONAIS 5,6924 – 6,6154

1 RIYAL OMANI 23,389 – 27,181.

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