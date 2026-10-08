Economie
Devises vs Dirham: les cours du jeudi 08 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 08 octobre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0827 – 11,7177
1 DOLLAR U.S.A. 9,0048 – 10,465
1 DOLLAR CANADIEN 6,3204 – 7,3454
1 LIVRE STERLING 11,895 – 13,823
1 LIVRE GIBRALTAR 11,895 – 13,823
1 FRANC SUISSE 10,801 – 12,553
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3986 – 2,7876
1 DINAR KOWEITIEN 28,968 – 33,666
1 DIRHAM E.A.U. 2,4516 – 2,8492
1 RIYAL QATARI 2,4704 – 2,871
1 DINAR BAHREINI 23,879 – 27,751
100 YENS JAPONAIS 5,6924 – 6,6154
1 RIYAL OMANI 23,389 – 27,181.
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