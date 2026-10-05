Economie
Devises vs Dirham: les cours du lundi 5 octobre
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 5 octobre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0841 * 11,7193
1 DOLLAR U.S.A. 9,002 * 10,4618
1 DOLLAR CANADIEN 6,3159 * 7,3401
1 LIVRE STERLING 11,909 * 13,841
1 LIVRE GIBRALTAR 11,909 * 13,841
1 FRANC SUISSE 10,857 * 12,617
1 RIYAL SAOUDIEN 2,398 * 2,7868
1 DINAR KOWEITIEN 29,119 * 33,841
1 DIRHAM E.A.U. 2,4509 * 2,8483
1 RIYAL QATARI 2,4694 * 2,8698
1 DINAR BAHREINI 23,878 * 27,75
100 YENS JAPONAIS 5,7055 * 6,6307
1 RIYAL OMANI 23,382 * 27,174
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