Economie

Devises vs Dirham: les cours du lundi 5 octobre

Rédaction M5 octobre 2026 - 09:00

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 5 octobre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0841 * 11,7193

1 DOLLAR U.S.A. 9,002 * 10,4618

1 DOLLAR CANADIEN 6,3159 * 7,3401

1 LIVRE STERLING 11,909 * 13,841

1 LIVRE GIBRALTAR 11,909 * 13,841

1 FRANC SUISSE 10,857 * 12,617

1 RIYAL SAOUDIEN 2,398 * 2,7868

1 DINAR KOWEITIEN 29,119 * 33,841

1 DIRHAM E.A.U. 2,4509 * 2,8483

1 RIYAL QATARI 2,4694 * 2,8698

1 DINAR BAHREINI 23,878 * 27,75

100 YENS JAPONAIS 5,7055 * 6,6307

1 RIYAL OMANI 23,382 * 27,174

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