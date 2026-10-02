TAMWILCOM lance à Tanger sa « Tournée des Territoires » 

TAMWILCOM a donné, ce jeudi à Tanger, le coup d’envoi de sa « Tournée des Territoires », une initiative qui conduira l’Institution à travers les régions du Royaume, à la rencontre de ses partenaires financiers et, désormais, des entreprises.

Lancée en présence de M. Said JABRANI, Directeur Général de TAMWILCOM, cette première escale s’inscrit dans le prolongement d’une démarche de proximité menée de longue date par l’institution auprès de son écosystème. Elle prend aujourd’hui une nouvelle dimension dans le cadre de JOSSOUR 2030, le plan stratégique 2026-2030 de TAMWILCOM, qui place notamment le renforcement de l’impact territorial et la mobilisation des acteurs économiques au cœur de ses ambitions.

À travers la « Tournée des Territoires », TAMWILCOM entend renforcer le dialogue direct avec son écosystème régional, mieux faire connaître ses mécanismes de garantie et de financement et favoriser une meilleure adéquation entre les solutions proposées et les besoins exprimés localement.

Cette première escale à Tanger est marquée par le lancement d’une nouvelle offre de cofinancement en partenariat avec les établissements bancaires, destinée à faciliter le financement des projets portés par trois catégories prioritaires : les femmes cheffes d’entreprises, les Marocains du Monde porteurs de projets d’investissement ainsi que les entreprises engagées dans des investissements verts et durables.

Cette offre repose notamment sur un taux préférentiel, permettant aux bénéficiaires éligibles d’accéder à des conditions de financement avantageuses pour leurs projets d’investissement.

Les rencontres avec les entreprises seront ainsi consacrées à la présentation de cette nouvelle offre, de ses modalités et de ses avantages, avec l’objectif de rapprocher les solutions de financement des besoins concrets des entreprises et des projets développés dans les territoires.

« Avec la Tournée des territoires, nous renforçons notre proximité avec les acteurs économiques et nos partenaires financiers. Le lancement de cette nouvelle offre de cofinancement à Tanger traduit concrètement cette ambition : rapprocher davantage nos solutions des entreprises et accompagner, avec nos partenaires financiers, des projets qui contribuent à la transformation de notre économie », a déclaré M. Said JABRANI, Directeur Général de TAMWILCOM.

Autre nouveauté de cette édition, TAMWILCOM a souhaité faire de chaque escale un moment de valorisation de l’engagement de ses partenaires, à travers la création des Prix des meilleurs partenaires financiers au niveau régional. Ces distinctions visent à saluer leur contribution dans la mobilisation des mécanismes de garantie de TAMWILCOM et à l’accompagnement des entreprises dans la réalisation de leurs projets.

Après Tanger, la « Tournée des Territoires » se poursuivra dans 10 autres régions du Royaume, avec des rencontres dédiées aux établissements bancaires et aux entreprises.

À travers cette démarche, TAMWILCOM entend donner une traduction concrète à l’ambition de JOSSOUR 2030 : renforcer son rôle de levier du financement de l’économie, consolider ses partenariats et être davantage à l’écoute des besoins des territoires et de leurs acteurs économiques.