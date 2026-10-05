Classement FIFA: le Maroc recule à la 7e place mondiale

Le Maroc a reculé à la septième place mondiale dans le classement de la Fédération internationale de football (FIFA), après son match nul (1-1) face au Mali, dimanche soir au Grand Stade de Tanger.

Les Lions de l’Atlas avaient réalisé une progression historique dans le précédent classement, en grimpant à la cinquième place mondiale, la meilleure position jamais atteinte par la sélection marocaine. Le résultat enregistré face au Mali leur a toutefois coûté deux places.

Selon le classement, le Portugal occupe désormais la cinquième position mondiale, tandis que le Brésil a grimpé à la sixième place. Le Maroc se retrouve ainsi septième.

Face au Mali, les Lions de l’Atlas avaient pourtant été les premiers à trouver le chemin des filets. Abde Ezzalzouli a transformé un penalty pour donner l’avantage à la sélection marocaine au cours de cette rencontre amicale.

Les hommes de Walid Regragui n’ont cependant pas réussi à préserver leur avance. Le Mali est parvenu à égaliser en seconde période, contraignant les deux équipes à se quitter sur un score de parité (1-1).