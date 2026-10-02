La Bourse de Casablanca débute ses échanges en hausse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse vendredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,55% à 17.675,69 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,68% à 1.278,85 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,52% à 1.308,76 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,87%.

S.L