Tennis. ATP 500 de Pékin: Djokovic en finale après la disqualification de Medvedev (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Serbe Novak Djokovic (11e mondial) s’est qualifié lundi pour la finale de l’ATP 500 de Pékin après la disqualification de son adversaire Daniil Medvedev (5e) en fin de deuxième set.

Alors qu’il était mené 7-5, 5-3, 15-15 par l’ex-N.1 mondial, dans un geste d’humeur, le Russe a renvoyé vers les spectateurs assis derrière lui une balle qui avait rebondi contre les panneaux publicitaires de fond de court.

Quelques instants plus tard, l’arbitre de chaise lui a signifié sa disqualification, validant par la même le billet de Djokovic pour sa première finale depuis celle en janvier de l’Open d’Australie.

Le Serbe de 39 ans tentera mardi de décrocher le 102e titre de sa carrière, contre l’Australien Alex De Minaur (9e).

DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 ​NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026