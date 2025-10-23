Nouveau Citroën C3 Aircross : le SUV compact 5 ou 7 places, hybride et accessible (VIDEO)

Citroën opère un changement radical dans sa façon d’aborder le marché des SUV compacts en réinventant complètement le C3 Aircross. Véritable SUV, il se distingue par sa protection, sa robustesse, sa facilité d’accès et son confort de conduite, tout en affichant un style affirmé, musclé et moderne.

Avec ses 4,39 mètres de long, la version 5 places offre le meilleur espace intérieur de sa catégorie en rang 2. En complément, Citroën propose une nouvelle version 7 places, une première dans ce segment, qui allie flexibilité d’utilisation, compacité et maniabilité.

Spacieux et bien équipé, le nouveau C3 Aircross offre une expérience de conduite simple, agréable et confortable, que ce soit en ville ou sur route. Fidèle à l’esprit Citroën, il intègre le concept C-Zen Lounge®, un affichage tête haute, un volant multifonction compact et les nouveaux sièges Citroën Advanced Comfort®, redessinés pour un maintien optimal.

Le confort à bord est encore renforcé par la suspension Citroën Advanced Comfort® avec butées hydrauliques progressives, désormais disponible sur toutes les versions. Le SUV est également doté des aides à la conduite les plus attendues du segment, ainsi que d’un système d’infodivertissement moderne avec écran tactile de 10,25 pouces.

Côté motorisation, le nouveau C3 Aircross franchit une nouvelle étape vers l’électrification grâce à sa chaîne de traction hybride 145 ch 48V, alliant performance, sobriété et plaisir de conduite.

Produit en Europe, à l’usine de Trnava, le C3 Aircross est désormais disponible à la commande, à partir de 234 900 MAD pour la version Hybrid 145. Une motorisation essence viendra compléter la gamme courant 2026.

1. UN SUV FAMILIAL AU DESIGN PUISSANT ET ROBUSTE

Avec ses nouvelles proportions (4,39 m de long), le C3 Aircross affiche un design affirmé et musclé, exprimant force et puissance. Son allure plus verticale et ses lignes tendues traduisent le nouveau langage stylistique de Citroën.

La face avant intègre le nouveau logo Citroën et la signature lumineuse à trois points, inspirée du concept-car Oli. Le capot horizontal, les ailes élargies et les grandes roues de 690 mm lui confèrent une présence robuste et équilibrée.

En profil, sa hauteur de 1,66 m et sa garde au sol de plus de 200 mm garantissent une position de conduite surélevée et un accès facile à bord. Le toit droit et la large vitre arrière assurent luminosité et habitabilité. L’offre biton (toit blanc ou noir) permet une forte personnalisation, tandis que le hayon redessiné intègre la nouvelle identité visuelle de la marque.

2. UN SUV COMPACT HABITABLE POUVANT ACCUEILLIR JUSQU’À 7 PERSONNES

Nouvelles dimensions, habitabilité record

Citroën a totalement repensé le C3 Aircross pour offrir plus d’espace, de modularité et de praticité, tout en restant compact et maniable.

Avec 2,67 m d’empattement, il se décline en deux versions : 5 places et 7 places, partageant la même silhouette et les mêmes dimensions extérieures.

La version 5 places offre un coffre de 460 litres et un espace arrière record, tandis que la version 7 places introduit une troisième rangée escamotable, inédite sur ce segment.

Les deux sièges supplémentaires se replient facilement dans le plancher pour offrir une surface de chargement plane. Même en configuration 7 places, le coffre conserve un volume pratique de 40 litres (330 litres en configuration 5 places).

Une conception ingénieuse et familiale

Le rang 2 bénéficie d’une longueur de porte accrue, facilitant l’accès, tandis que le rang 3 dispose d’appuie-tête, d’accoudoirs latéraux, d’une prise USB, d’un porte-gobelet et de la climatisation.

En version 5 places, la banquette reculée de 65 mm procure la meilleure longueur aux genoux du segment, tout en conservant un grand coffre. Avec les dossiers rabattus, la capacité atteint 1 600 litres.

3. UNE GAMME MULTI-ÉNERGIES ABORDABLE

Conçu sur la plateforme Smart Car, le nouveau C3 Aircross est pensé pour accueillir différentes motorisations : essence, hybride et électrique.

La version Hybrid 145 e-DCT

Le C3 Aircross inaugure une motorisation hybride 48V composée d’un moteur essence 1.2L trois cylindres de 145 ch (100 kW), associé à une boîte automatique e-DCT.

Le moteur électrique de 21 kW, alimenté par une batterie 48V, permet de rouler jusqu’à 50 % du temps en mode 100 % électrique en ville, sans recharge externe.

Cette technologie réduit la consommation et les émissions de CO₂ à 124 g/km, tout en assurant une conduite fluide et silencieuse.

L’offre essence

Une motorisation essence 1.2L turbo de 100 ch, couplée à une boîte manuelle à six rapports, viendra compléter la gamme au cours de l’année 2026.

4. CONFORT ET TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Le nouveau C3 Aircross se distingue par son habitabilité, sa luminosité et son confort global, digne d’un salon roulant.

Suspensions et sièges Citroën Advanced Comfort®

La suspension à butées hydrauliques progressives, brevetée par Citroën, offre un confort de roulage exceptionnel. Elle absorbe les irrégularités de la route et assure une stabilité parfaite, procurant un véritable effet « tapis volant ».

Les nouveaux sièges Advanced Comfort® offrent un moelleux accru (jusqu’à 15 mm de mousse supplémentaire) et un maintien renforcé, garantissant un confort optimal sur les longs trajets.

C-Zen Lounge : sérénité et modernité à bord

Le concept C-Zen Lounge® crée un habitacle apaisant avec un affichage tête haute projetant les informations essentielles sur une bande au-dessus du tableau de bord, évitant toute distraction.

La planche de bord horizontale est revêtue de tissus chaleureux et ponctuée de touches lumineuses. Le volant compact et réglable améliore la maniabilité et la visibilité.

5. UN SUV CONNECTÉ ET BIEN ÉQUIPÉ POUR LA FAMILLE

Le C3 Aircross propose un système multimédia moderne avec un écran tactile de 10,25 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto via WiFi sans fil.

Il dispose de prises USB-C à l’avant et à l’arrière, d’un tapis de recharge sans fil de 15W, et d’une interface fluide et intuitive.

Aides à la conduite

Le C3 Aircross intègre plusieurs dispositifs de sécurité et de confort :

Capteurs et radar de stationnement arrière,

Caméra de recul avec visualisation dynamique,

Éclairage automatique,

Régulateur et limiteur de vitesse,

Airbags frontaux et latéraux,

Climatisation automatique.

TARIFS ET GAMME

Le C3 Aircross Hybrid 145 est proposé à partir de 234 900 MAD.

La gamme sera complétée en 2026 par une version essence.

Six coloris sont disponibles : Noir Perla Nera, Gris Mercurey, Rouge Elixir, Bleu Monte Carlo, Blanc Polaire et Vert Montana, avec une offre biton pour renforcer la personnalisation.

Toutes les versions bénéficient de série de la suspension Citroën Advanced Comfort®, de la caméra de recul, du régulateur de vitesse, de la banquette arrière rabattable, des feux à LED et de jantes 17 pouces.