Mondial de l’Auto 2024 : Citroën présente ses nouveaux modèles électrifiés

Citroën a dévoilé une gamme entièrement renouvelée et électrifiée au Mondial de l’Auto 2024, marquant un tournant pour la marque. Avec quatre premières mondiales, le constructeur français réaffirme sa place sur le marché en présentant les nouvelles C4, C4 X, le C5 Aircross Concept et une nouvelle version de l’Ami.

Ce renouvellement couvre près de 80 % de la gamme en Europe, illustrant une stratégie centrée sur l’électrification et le confort, des aspects essentiels dans un marché en pleine mutation, indique-t-on auprès de l’entreprise.

La nouvelle C3, qui a déjà enregistré plus de 50.000 commandes, est mise en avant pour son accessibilité et sa polyvalence, avec des motorisations essence, hybride et électrique offrant plus de 320 km d’autonomie.

De son côté, le C3 Aircross, un SUV compact multi-énergies, fait sa première apparition publique, proposant un espace généreux et des technologies avancées pour répondre aux besoins des familles et des usagers.

La gamme est complétée par les C4 et C4 X, qui adoptent un design moderne et intègrent la nouvelle identité stylistique de Citroën, offrant des versions hybrides et électriques pour faciliter la transition énergétique.

Citroën mise sur l’innovation avec le concept C5 Aircross, un SUV familial conçu pour offrir confort et espace, tout en intégrant des solutions énergétiques adaptées à tous les usages, qu’ils soient thermiques, hybrides ou électriques. Ce modèle, qui sera commercialisé en 2025, préfigure l’avenir de la mobilité selon Citroën.

Loin d’oublier l’Ami, emblème de la mobilité urbaine électrique, ce modèle célèbre ses 4 ans avec un nouveau design qui sera disponible à partir de 2025, accompagné du concept « Buggy Vision », destiné aux loisirs en plein air.