L’Ordre des experts-comptables félicite Fatima Ezzahra El Mansouri

À la suite de la nomination de Fatima Ezzahra EL MANSOURI en qualité de Cheffe du Gouvernement, par le Roi Mohammed VI, le Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables du Royaume du Maroc lui exprime ses plus vives et respectueuses félicitations.

Cette nomination, marquant une étape historique, consacre l’accession d’une femme à la plus haute responsabilité exécutive du Royaume. Elle illustre avec force la vision éclairée du Roi, qui place la femme marocaine au cœur du projet de société et témoigne des avancées remarquables réalisées par le Maroc en matière de parité et d’égalité des chances.

À cette occasion, le Conseil National réaffirme son attachement profond à son rôle de partenaire institutionnel de l’État et des pouvoirs publics et sa mobilisation au service du développement économique et social du Royaume.

Le Conseil National adresse à la Cheffe du Gouvernement ses vœux les plus sincères de réussite dans l’accomplissement de ses hautes missions au service de notre pays et de l’ensemble des citoyens.