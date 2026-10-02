Après plusieurs scènes internationales, AMAL & MAZZIKA ORCHESTRA fait escale au Maroc pour deux représentations exceptionnelles, le 22 octobre à Rabat et le 23 octobre à Casablanca.

Plus qu’un concert, MAZZIKA propose un véritable voyage au cœur de la mémoire musicale arabe, en faisant revivre les chansons qui ont accompagné des générations entières.

Oum Kalthoum, Fairouz, Warda, Abdel Halim Hafez et d’autres figures emblématiques de la chanson arabe appartiennent à une mémoire collective qui dépasse les frontières et les générations.

Quelques notes suffisent parfois pour faire ressurgir un souvenir, une époque, un visage, un moment de vie.

C’est précisément cette émotion que MAZZIKA cherche à réveiller.

UNE MÉMOIRE MUSICALE QUI RENAÎT SUR SCÈNE

MAZZIKA Orchestra revisite les grands classiques du patrimoine musical arabe à travers une écriture orchestrale contemporaine, élégante et exigeante.

L’ambition n’est pas de transformer ces œuvres, mais d’en préserver l’âme et l’émotion tout en leur donnant une nouvelle dimension orchestrale.

Des morceaux emblématiques tels que « Enta Omri », « Alf Leila w Leila », « Fakkarouni », « Batwaness Bik » ou « Kalimat » illustrent cette démarche : retrouver des mélodies profondément ancrées dans la mémoire collective et les faire entendre autrement.

MAZZIKA crée ainsi un pont entre les générations : ceux qui ont grandi avec ces chansons retrouvent une partie de leur histoire, tandis qu’un public plus jeune peut découvrir ce patrimoine à travers une lecture musicale contemporaine.

Sur scène, solistes, chœur et musiciens participent à cette expérience où la virtuosité orchestrale rencontre l’émotion populaire.

AMAL GUERMAZI : ENTRE LA BAGUETTE, LE VIOLON ET LA MÉMOIRE

Au cœur de MAZZIKA se trouve une personnalité artistique singulière : Dr Amal Guermazi, directrice artistique de l’orchestre.

Cheffe d’orchestre, violoniste et musicologue, Amal Guermazi est docteure en Musique et Musicologie de Sorbonne Université et spécialiste de la musique arabe.

Son parcours se situe précisément à la rencontre de deux univers : la recherche et la scène, le patrimoine et la création, l’Orient et l’Occident.

Son travail consiste notamment à étudier, préserver, transcrire et réinterpréter le patrimoine musical arabe afin de permettre à ces œuvres de continuer à vivre et à circuler auprès de nouveaux publics.

A la tête de MAZZIKA, elle développe des orchestrations qui conservent l’identité profonde des compositions originales tout en leur apportant une ampleur nouvelle.

Et Amal Guermazi ne se contente pas de diriger.

Le violon fait partie intégrante de son identité artistique.

Sur certaines œuvres, elle quitte symboliquement la seule posture de cheffe pour laisser parler l’instrument, comme dans ses interprétations de grands classiques d’Oum Kalthoum tels que « Fakkarouni » ou « Alf Leila w Leila ».

Cette double présence » l’archet et la baguette » constitue l’une des signatures de l’expérience MAZZIKA.

UN ORCHESTRE ARABE À VOCATION INTERNATIONALE

Basé à Paris, MAZZIKA se présente comme le premier orchestre arabe d’Europe et développe depuis plusieurs années une ambition claire : faire rayonner le patrimoine musical arabe sur les grandes scènes internationales.

L’orchestre a collaboré avec plus de 25 artistes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, parmi lesquels Ramy Ayach, Sofia Sadek et Hamidou.

Ses différentes créations :

Arab Legends, Arab Divas, Nuits d’Orient, ainsi que ses hommages à Oum Kalthoum, Fairouz ou Warda qui témoignent de cette volonté de préserver un héritage musical tout en le faisant évoluer.

MAZZIKA construit ainsi une proposition qui dépasse le simple concert hommage : il s’agit de replacer le patrimoine musical arabe dans une création scénique et orchestrale capable de voyager à travers les cultures.

DE BOSTON À RABAT, EN PASSANT PAR LOS ANGELES ET NEW YORK

Les deux représentations marocaines s’inscrivent dans une importante séquence internationale 2026.

Après notamment Londres, où Arab Legends a affiché complet, puis Boston au Berklee Performance Center le 26 septembre, MAZZIKA poursuit sa tournée avec :

Los Angeles le 3 octobre à Wilshire Ebell Theatre

New York le 17 octobre a Symphony Space

Rabat le 22 octobre au Théâtre National Mohammed V

Casablanca le 23 octobre au Studio des Arts Vivants

Bruxelles le 7 novembre

Lille le 8 novembre

Nice le 21 novembre

Amsterdam le 28 novembre

Düsseldorf le 29 novembre

Paris le 5 décembre au Bataclan

Une trajectoire internationale qui témoigne de l’universalité de ce répertoire et de sa capacité à toucher des publics très différents.

MAZZIKA ET LE MAROC : DES RETROUVAILLES

Le Maroc n’est pas une terre inconnue pour MAZZIKA.

Lors d’un précédent passage à Casablanca, l’orchestre avait déjà fait dialoguer le grand répertoire oriental avec la mémoire musicale marocaine, en revisitant notamment des classiques tels que « Alach Bya Ghzali », « Ya Bent Bladi », « Zin Li Atak Allah » ou « Ach Dak Temchi L’Zin », aux côtés d’œuvres associées à Fairouz, Asmahan, Oum Kalthoum, Warda et Abdel Halim Hafez.

Ces retrouvailles avec le public marocain prennent donc une dimension particulière.

UNE EXPÉRIENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

La singularité de MAZZIKA tient aussi à son public.

Les parents et grands-parents reconnaissent des chansons qui ont accompagné leur jeunesse. Les nouvelles générations les découvrent dans des arrangements et une esthétique scénique d’aujourd’hui.

Le spectacle devient ainsi un lieu de transmission.

Une même mélodie peut provoquer des émotions différentes selon l’âge de celui qui l’écoute, mais elle permet aux générations de se retrouver autour d’une mémoire commune.

MAZZIKA ne fait pas seulement entendre des chansons : MAZZIKA réveille des souvenirs.

INFORMATIONS PRATIQUES

RABAT

Jeudi 22 octobre 2026

Théâtre National Mohammed V

Ouverture des portes : 19h30

Spectacle : 20h00

CASABLANCA

Vendredi 23 octobre 2026

Studio des Arts Vivants

Ouverture des portes : 20h00

Spectacle : 20h30

Billetterie : Ticket.ma

A PROPOS DE MAZZIKA ORCHESTRA

Basé à Paris et placé sous la direction artistique d’Amal Guermazi, MAZZIKA Orchestra développe une approche associant patrimoine musical arabe, arrangements orchestraux contemporains et productions internationales.

Sa mission : préserver l’essence des grandes œuvres de la musique arabe tout en leur offrant une nouvelle vie sur scène et en favorisant leur transmission auprès de nouvelles générations et de publics internationaux.

Direction artistique : Dr Amal Guermazi

Cheffe d’orchestre , Violoniste & Musicologue