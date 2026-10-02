Le Défilé L’Oréal Paris s’invite à la Cathédrale Sacré-Cœur de Casablanca

L’Oréal Paris fait vivre Le Défilé à Casablanca avec une watch party inédite à la Cathédrale Sacré-Cœur

Le 28 septembre 2026, L’Oréal Paris a organisé pour la première fois au Maroc une soirée de retransmission en direct de son Défilé parisien. Accueillie à la Cathédrale Sacré-Cœur de Casablanca, cette watch party a fait résonner au Maroc les valeurs de confiance, de sororité, d’inclusion et de liberté portées par la marque. COM DE PRESSE

Casablanca, le 29 septembre 2026 – Le Défilé L’Oréal Paris s’est invité à Casablanca. À l’occasion de la neuvième édition de cet événement organisé depuis 2017, la marque a choisi le Maroc pour accueillir, pour la première fois, une retransmission en direct depuis Paris. Le 28 septembre à 20h, la Cathédrale Sacré-Cœur de Casablanca a ainsi accueilli une watch party pensée comme le prolongement marocain de ce rendez-vous international.

À travers cette soirée, L’Oréal Paris a souhaité rapprocher Le Défilé de son public au Maroc et faire vivre localement le message qui l’accompagne depuis ses débuts. Dans un lieu emblématique du patrimoine casablancais, la retransmission a créé un pont entre Paris et Casablanca autour d’une même vision de la beauté, fondée sur l’expression de soi, la confiance et la liberté d’affirmer qui l’on est. La soirée a également mis à l’honneur les femmes marocaines dans toute leur diversité, leur modernité et leur capacité à faire évoluer les représentations.

« Aujourd’hui, nous sommes réunies pour célébrer la beauté, mais surtout la confiance, la sororité et toutes les femmes qui osent prendre leur place. Au Maroc, ce message prend une résonance particulière. Les femmes créent, entreprennent, inspirent, repoussent les limites et font évoluer les codes de la féminité, chacune à leur manière. “Parce que vous le valez bien” est une conviction que nous sommes fières de faire vivre ici, au Maroc. Parce que chaque femme a sa beauté, chaque femme a sa voix et chaque femme le vaut bien », déclare Laila Benjelloun, Directrice Générale.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de L’Oréal Paris de rendre Le Défilé accessible au-delà de Paris. Alors que l’événement était diffusé simultanément sur les plateformes digitales et les réseaux sociaux de la marque, plusieurs villes à travers le monde ont accueilli des watch parties pour prolonger l’expérience au plus près des communautés locales. Casablanca a rejoint cette dynamique pour la première fois cette année.

À Paris, Le Défilé s’est tenu Place Joffre, face à la Tour Eiffel et à l’École Militaire, dans le cadre de la Paris Fashion Week, dont L’Oréal Paris est partenaire officiel. Pour cette neuvième édition, la marque a réuni ses ambassadrices internationales, des créateurs de mode et ses experts beauté autour d’un événement conçu pour célébrer l’expression de soi et l’émancipation des femmes.

À Casablanca, cette retransmission a donné une expression locale à un message que L’Oréal Paris porte depuis plus de cinquante ans à travers sa signature « Parce que vous le valez bien ». Un message qui place la confiance, la liberté de choisir et l’affirmation de soi au cœur de la beauté, et qui trouve au Maroc un écho auprès de femmes qui créent, entreprennent, inspirent et participent chaque jour à faire évoluer les représentations de la féminité.