Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 2 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 octobre 2026 - 09:24
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 02 octobre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1022 – 11,7404

1 DOLLAR U.S.A. 8,9765 – 10,4321

1 DOLLAR CANADIEN 6,3073 – 7,3301

1 LIVRE STERLING 11,857 – 13,779

1 LIVRE GIBRALTAR 11,857 – 13,779

1 FRANC SUISSE 10,84 – 12,598

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3908 – 2,7784

1 DINAR KOWEITIEN 29,06 – 33,772

1 DIRHAM E.A.U. 2,4439 – 2,8403

1 RIYAL QATARI 2,4625 – 2,8619

1 DINAR BAHREINI 23,81 – 27,672

100 YENS JAPONAIS 5,695 – 6,6186

1 RIYAL OMANI 23,316 – 27,096.

S.L

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