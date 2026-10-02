Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 2 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 02 octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1022 – 11,7404
1 DOLLAR U.S.A. 8,9765 – 10,4321
1 DOLLAR CANADIEN 6,3073 – 7,3301
1 LIVRE STERLING 11,857 – 13,779
1 LIVRE GIBRALTAR 11,857 – 13,779
1 FRANC SUISSE 10,84 – 12,598
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3908 – 2,7784
1 DINAR KOWEITIEN 29,06 – 33,772
1 DIRHAM E.A.U. 2,4439 – 2,8403
1 RIYAL QATARI 2,4625 – 2,8619
1 DINAR BAHREINI 23,81 – 27,672
100 YENS JAPONAIS 5,695 – 6,6186
1 RIYAL OMANI 23,316 – 27,096.
S.L