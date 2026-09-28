Tourisme: Agadir enregistre près de 5 millions de nuitées à fin juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Les établissements hôteliers classés de la ville d’Agadir ont enregistré 4.973.299 millions de nuitées touristiques à fin juillet dernier, en hausse de 11% par rapport à la même période en 2025, a indiqué l’Observatoire national du tourisme.

Ce volume représente 19% de l’ensemble des nuitées touristiques enregistrées dans les établissements hôteliers classés à l’échelle nationale, plaçant Agadir à la deuxième position derrière Marrakech (32%), a précisé l’observatoire.

Pour le mois de juillet dernier, les établissements hôteliers d’Agadir ont enregistré 858.922 nuitées touristiques, en hausse de 7% par rapport à juillet 2025, a souligné la même source, ajoutant que le taux d’occupation de ces établissements a atteint 75% en juillet dernier.

Au niveau de la région Souss-Massa, le nombre total de nuitées touristiques s’est établi, lors des sept premiers mois de l’année en cours, à 5,356 millions, en hausse de 10% en glissement annuel, représentant une part de 21% à l’échelle nationale, tandis que le taux d’occupation s’est établi à 69%.

Au niveau national, le nombre de nuitées touristiques a atteint 25,85 millions à fin juillet dernier, en hausse de 8%, avec un taux d’occupation de 56%.