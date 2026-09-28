L’African Cristal Festival 2026 dévoile ses grands débats et ses jurys

Attention des publics, production africaine et impact économique de la créativité seront au cœur de la 11e édition, organisée le 15 octobre au Musée de l’Automobile à Bouskoura. Deux jurys réunissant 41 professionnels de 19 pays départageront les campagnes en compétition.

L’African Cristal Festival dévoile les thématiques et la composition des jurys de sa 11e édition, qui se tiendra le 15 octobre 2026 au Musée de l’Automobile à Bouskoura. Cette nouvelle rencontre réunira les professionnels africains et internationaux de la création, du marketing, des médias et de la production autour des mutations qui redessinent les industries créatives du continent.

Après avoir annoncé l’ouverture des inscriptions et le lancement du Media Cristal, le festival précise les grandes conversations qui rythmeront cette édition. Trois temps forts aborderont la bataille pour l’attention des publics africains, la montée en puissance des capacités de production du continent et la contribution de la créativité à la création de valeur économique.

Qui capte l’attention des publics africains ?

Placée sous le thème « Who Owns African Attention? – The New Rules of the African Media Economy », la séquence consacrée aux médias examinera les nouvelles dynamiques de l’économie africaine de l’attention.

Fragmentation des médias, essor des créateurs de contenu, réseaux sociaux, données, télévision, affichage extérieur, streaming et gaming : les canaux se multiplient tandis que les audiences africaines deviennent plus averties et plus exigeantes. Les échanges porteront sur les stratégies permettant aux marques et aux médias de toucher ces publics dans un environnement où les usages évoluent rapidement et où l’attention se répartit entre un nombre croissant de plateformes.

Cette réflexion prolongera le lancement du Media Cristal, qui offre pour la première fois aux agences médias et à leurs expertises un espace de reconnaissance propre au sein du festival.

Faire de l’Afrique un centre de production et de création de valeur

La deuxième thématique, « Made in Africa. Built for the World. – Why Global Creativity Is Looking to Africa », mettra en lumière la progression des capacités de production et des talents africains.

Film, contenus, musique, effets visuels, postproduction, technologies et intelligence artificielle seront au centre de cette conversation sur la place croissante de l’Afrique dans les chaînes mondiales de création. Au-delà de l’attractivité du continent comme territoire de production, les débats interrogeront sa capacité à maîtriser une part plus importante de la chaîne de valeur, à développer ses propres expertises et à faire rayonner ses talents sur les marchés internationaux.

L’enjeu est de dépasser le seul statut de lieu d’exécution de projets conçus ailleurs pour permettre aux acteurs africains de renforcer leur contribution créative, technologique et économique.

De l’excellence créative à l’impact économique

Le panel de clôture, « Can Creativity Build Africa? – From Creative Excellence to Economic Impact », élargira la réflexion au rôle que peuvent jouer les industries créatives dans le développement économique du continent.

Les échanges porteront notamment sur la transformation des talents africains en entreprises durables, les difficultés de financement du secteur, le passage à l’échelle internationale des agences, sociétés de production et entrepreneurs créatifs, ainsi que sur le potentiel de la propriété intellectuelle africaine comme actif mondial.

La discussion abordera également le rôle des marques, des pouvoirs publics et des investisseurs dans la structuration de cet écosystème. Elle posera une question centrale : comment convertir la reconnaissance obtenue dans les festivals et les compétitions internationales en valeur économique durable pour l’Afrique ?

Deux jurys réunissant 41 professionnels de 19 pays

Pour évaluer les travaux en compétition, l’African Cristal Festival a constitué deux jurys complémentaires rassemblant 41 professionnels issus de 19 pays, avec des profils couvrant la création, la stratégie, les médias, le digital, la production et le développement des marques.

Le Media Cristal Jury sera présidé par Wissam Sahraoui, International Business Director de France Télévisions. Il réunira également Bouteina Tazi de WPP Media Morocco, Hayet Rais d’Ealan Group Tunisia, Katharina Link de Pulse Nigeria, Nawfal Badri d’Adeesy Morocco, Tristan Calas de Canal+ Africa et Amadou Martial Diallo de JCDecaux Africa.

L’African Cristal Jury sera présidé par Patrick Bennett, Global Chief Creative Officer, et réunira 34 professionnels de la création, de la stratégie, des médias et de la production, issus de nombreux marchés africains et internationaux. Sa composition reflète la diversité des expertises et des réalités du continent. Cette diversité de marchés, de métiers et de parcours permettra de croiser les regards sur les créations soumises et de les apprécier à l’aune des différentes réalités culturelles, économiques et médiatiques du continent. Fidèle au principe du festival, chaque catégorie distinguera un seul lauréat, sans deuxième place ni trophée d’argent ou de bronze.

Un rendez-vous au croisement de la créativité et de l’économie

À travers cette programmation, l’African Cristal Festival entend dépasser le seul cadre de la récompense publicitaire. L’événement ambitionne de créer un espace de dialogue sur les conditions nécessaires au développement d’industries créatives africaines plus structurées, plus visibles et capables de conserver une part croissante de la valeur qu’elles produisent.

Keynotes, tables rondes, rencontres professionnelles et cérémonie de remise des prix ponctueront cette journée consacrée aux idées, aux talents et aux modèles appelés à façonner l’avenir de la communication africaine.