Les Marocains dispensés des frais de visa pour l’Irlande

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Les Marocains souhaitant se rendre en Irlande sont exemptés des frais de demande de visa. Le Maroc figure parmi les 16 pays dont les ressortissants bénéficient de cette dispense, selon les services irlandais de l’immigration. Le visa reste toutefois obligatoire avant le départ.

Les frais habituellement appliqués s’élèvent à 60 euros pour un visa à entrée unique, 100 euros pour un visa à entrées multiples et 25 euros pour un visa de transit. Les demandeurs marocains peuvent néanmoins devoir régler d’autres frais liés au dépôt ou à la transmission de leur dossier.

Cette exemption ne change rien à l’examen des demandes. Chaque voyageur doit fournir les documents correspondant au motif de son séjour, sans garantie d’obtenir un visa. Même une fois celui-ci délivré, l’entrée en Irlande reste soumise au contrôle des autorités à l’arrivée.

H.M.