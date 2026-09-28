Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 28 septembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1441 – 11,7891
1 DOLLAR U.S.A. 8,9179 – 10,3641
1 DOLLAR CANADIEN 6,2997 – 7,3213
1 LIVRE STERLING 11,831 – 13,749
1 LIVRE GIBRALTAR 11,831 – 13,749
1 FRANC SUISSE 10,727 – 12,467
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3756 – 2,7608
1 DINAR KOWEITIEN 28,875 – 33,557
1 DIRHAM E.A.U. 2,4279 – 2,8217
1 RIYAL QATARI 2,446 – 2,8426
1 DINAR BAHREINI 23,655 – 27,491
100 YENS JAPONAIS 5,6835 – 6,6051
1 RIYAL OMANI 23,163 – 26,919.
S.L