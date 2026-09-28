Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)28 septembre 2026 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 28 septembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1441 – 11,7891

1 DOLLAR U.S.A. 8,9179 – 10,3641

1 DOLLAR CANADIEN 6,2997 – 7,3213

1 LIVRE STERLING 11,831 – 13,749

1 LIVRE GIBRALTAR 11,831 – 13,749

1 FRANC SUISSE 10,727 – 12,467

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3756 – 2,7608

1 DINAR KOWEITIEN 28,875 – 33,557

1 DIRHAM E.A.U. 2,4279 – 2,8217

1 RIYAL QATARI 2,446 – 2,8426

1 DINAR BAHREINI 23,655 – 27,491

100 YENS JAPONAIS 5,6835 – 6,6051

1 RIYAL OMANI 23,163 – 26,919.

S.L

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