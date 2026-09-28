La Bourse de Casablanca débute ses échanges en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse lundi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,62% à 17.928,63 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,99% à 1.300,62 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,27% à 1.324,76 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se bonifiait de 0,32% à 1.742,14 pts.

Aux valeurs individuelles, Involys (+9,9% à 136 DH), SNEP (+5,67% à 317 DH), Sothema (+4,12% à 354 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+3,57% à 1.450 DH) et TAQA Morocco (+3,26% à 1.740 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Med Paper (-4,86% à 23,3 DH), Colorado (-3,39% à 77 DH), Lesieur Cristal (-2,91% à 300 DH), HPS (-2,66% à 621 DH) et Microdata (-2,32% à 757 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,29%.

S.L.