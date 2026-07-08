Economie
Devises vs Dirham : les cours du mercredi 8 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 8 juillet 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1616 – 11,8094
1 DOLLAR U.S.A. 8,8926 – 10,3346
1 DOLLAR CANADIEN 6,2761 – 7,2939
1 LIVRE STERLING 11,885 – 13,813
1 LIVRE GIBRALTAR 11,885 – 13,813
1 FRANC SUISSE 11,022 – 12,81
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3686 – 2,7528
1 DINAR KOWEITIEN 28,691 – 33,343
1 DIRHAM E.A.U. 2,4211 – 2,8137
1 RIYAL QATARI 2,4393 – 2,8349
1 DINAR BAHREINI 23,588 – 27,412
100 YENS JAPONAIS 5,4825 – 6,3715
1 RIYAL OMANI 23,097 – 26,843
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