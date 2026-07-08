Economie

Devises vs Dirham : les cours du mercredi 8 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 juillet 2026 - 09:14
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 8 juillet 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1616 – 11,8094

1 DOLLAR U.S.A. 8,8926 – 10,3346

1 DOLLAR CANADIEN 6,2761 – 7,2939

1 LIVRE STERLING 11,885 – 13,813

1 LIVRE GIBRALTAR 11,885 – 13,813

1 FRANC SUISSE 11,022 – 12,81

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3686 – 2,7528

1 DINAR KOWEITIEN 28,691 – 33,343

1 DIRHAM E.A.U. 2,4211 – 2,8137

1 RIYAL QATARI 2,4393 – 2,8349

1 DINAR BAHREINI 23,588 – 27,412

100 YENS JAPONAIS 5,4825 – 6,3715

1 RIYAL OMANI 23,097 – 26,843

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