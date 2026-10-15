Rabat: Lalla Asmaa mobilisée pour l’accès des enfants malentendants aux soins

La Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, s’est rendue, ce jeudi 15 octobre 2026, au Centre national de réhabilitation et de neurosciences de Rabat, auprès de jeunes patients du Maroc et d’enfants du Panama qui viennent de recevoir un implant cochléaire.

Plus de 1.100 Marocains en ont désormais bénéficié gratuitement grâce à la Fondation.

Fruit de l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui a fait de l’inclusion des personnes en situation de handicap et de l’accès de tous aux soins un engagement constant du Royaume, le programme NASMAA doit son essor à l’implication de chaque instant de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, indique un communiqué de la Fondation.

Son Altesse Royale s’est arrêtée au chevet de 10 d’entre eux, 5 du Royaume et 5 du Panama, opérés ces derniers jours, entourés de leurs familles, poursuit la même source.

Une équipe de 8 chirurgiens marocains

Entièrement prises en charge par la Fondation, de l’implant à la rééducation, les opérations ont été conduites sous la direction médicale du Pr Abdelaziz Raji, chef du service ORL du CHU Mohammed VI de Marrakech, avec le Médecin Général de Brigade Fouad Benariba, le Pr Leïla Essakalli, cheffe du service ORL du CHU Ibn Sina de Rabat, et les Prs Abdellatif Oudidi, Azeddine Lachkar, Amal Hajjij, Noureddine Errami et Mohammed Mahtar, précise la Fondation.

L’implant stimule directement le nerf auditif ; une rééducation orthophonique au long cours apprend ensuite au cerveau à reconnaître les sons.

Le savoir-faire marocain traverse l’Atlantique

Les enfants du Panama suivent le même protocole que leurs voisins de chambre : bilan, chirurgie, activation de l’implant, rééducation, souligne le communiqué, notant que le Panama devient le 22e pays à intégrer le programme NASMAA, et le 2e d’Amérique latine après le Salvador.

Le savoir-faire marocain repose sur un modèle construit pas à pas au Maroc, jusqu’aux écoles inclusives de Rabat, de Tanger et de Meknès. Ainsi, grâce à la Vision humaniste et solidaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, ce modèle inédit a permis de mettre l’expertise et l’expérience du Royaume à la disposition de pays frères dans différentes régions du monde.

En Afrique, 10 % seulement des 33 millions d’habitants qui en auraient besoin disposent d’une aide auditive. Chaque dollar investi dans l’audition en rapporte pourtant 16, selon l’OMS. Pour relever ce défi, le Maroc s’est doté avec la Fondation d’une filière complète, du dépistage néonatal lancé par Son Altesse Royale en 2023 jusqu’au suivi des patients.

À son arrivée, Son Altesse Royale Lalla Asmaa avait été saluée par Mme Isbeth Quiel Murcia, Ambassadrice du Panama au Royaume du Maroc, M. Mohamed Yacoubi, Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Rachid El Abdi, Président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mme Fatiha El Moudni, Présidente du Conseil de la commune de Rabat, M. Abdelilah El Idrissi El Bouzidi, Président de l’arrondissement Agdal-Riad, M. Karim Essakalli, Président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, M. Mohamed Methqal, Ambassadeur Directeur Général de l’AMCI, le Pr Ibrahim Lekehal, Directeur général du GST Rabat-Salé-Kénitra, le Dr Omar El Menzhi, Directeur du Centre national de réhabilitation et de neurosciences, et le Pr Malik Boulaadas, Directeur de l’Hôpital des spécialités, conclut le communiqué.