Chambre des représentants : l’Alliance de gauche s’explique sur son abstention lors du vote

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Le groupe de l’Alliance de gauche à la Chambre des représentants s’est expliqué sur son choix de s’abstenir lors de l’élection du président de l’institution, organisée le 13 octobre. Dans un communiqué, il a présenté cette décision comme l’expression de son indépendance politique et de son refus de rejoindre des alliances de circonstance.

Le groupe affirme que son abstention traduit son indépendance politique et son refus de rejoindre des alliances de circonstance, qu’il juge contraires à sa ligne démocratique et progressiste.

Pour l’Alliance de gauche, l’abstention ne relève donc pas de la neutralité. Elle traduit le refus d’un choix contraint entre deux options qui ne répondent pas, selon elle, aux aspirations au changement démocratique et progressiste.

Le groupe entend ainsi poursuivre une opposition indépendante, centrée sur la défense des catégories populaires, des libertés, de la dignité et de la justice sociale. Il plaide également pour une institution législative autonome, pleinement engagée dans ses missions de législation, de contrôle et de reddition des comptes.

Le communiqué conteste par ailleurs le déroulement de la séance. Les députés de l’Alliance de gauche accusent le président provisoire de les avoir empêchés de prendre la parole pour un rappel au règlement.

Ils dénoncent également le fait que leurs bulletins blancs n’aient pas été comptabilisés comme l’expression d’une abstention, une lecture qu’ils présentent comme conforme aux règles et aux usages parlementaires. Le groupe y voit une « régression démocratique » et accuse la présidence provisoire d’avoir cherché à donner une légitimité supplémentaire au scrutin.

HM.