One Retail, filiale de H&S Group, porte le réseau Dahab Café à 115 points de vente

Avec deux nouvelles ouvertures à El Jadida et à Casablanca Finance City, Dahab Café poursuit son expansion et confirme les ambitions de One Retail dans le secteur du Food & Beverage.

One Retail, pôle Retail de H&S Group, annonce une nouvelle étape dans le développement de Dahab Café, avec l’ouverture de deux nouveaux coffee shops à El Jadida et dans le quartier Casablanca Finance City (CFC).

Ces deux implantations porteront le réseau Dahab à 115 points de vente répartis dans 26 villes marocaines, consolidant ainsi sa présence sur le territoire national et sa proximité avec les consommateurs.

Dahab Café : une enseigne marocaine en pleine expansion

Enseigne marocaine spécialisée dans l’univers du café, Dahab Café s’appuie sur un réseau de proximité et une offre accessible, adaptée aux nouveaux modes de consommation.

À travers son développement, l’enseigne ambitionne de renforcer sa présence dans les principaux bassins urbains, tout en poursuivant son maillage territorial.

Les ouvertures d’El Jadida et de Casablanca Finance City illustrent cette stratégie, avec une attention particulière portée à la qualité des emplacements, à l’expérience client et à la modernisation des espaces de consommation.

One Retail structure ses ambitions dans le Food & Beverage

À travers Dahab Café et Venezia, deux enseignes marocaines complémentaires, One Retail entend installer un pôle Food & Beverage de référence, en capitalisant sur la notoriété de ses marques, la densité de leurs réseaux et leur potentiel de développement.

Cette ambition repose sur trois priorités stratégiques :

Accélérer l’expansion de ses réseaux Dahab et Venezia, à travers de nouvelles implantations, en propre et en franchise.

de ses réseaux Dahab et Venezia, à travers de nouvelles implantations, en propre et en franchise. Moderniser les concepts et l’expérience client , l’évolution des formats et l’enrichissement des offres.

, l’évolution des formats et l’enrichissement des offres. Renforcer la performance opérationnelle, grâce à la mutualisation des expertises, à l’optimisation des opérations et à la professionnalisation des standards d’exploitation.

Une nouvelle dynamique de croissance pour le Food & Beverage

Le développement de Dahab Café s’inscrit dans une feuille de route plus large de One Retail visant à accélérer la croissance de ses enseignes Food & Beverage, tout en renforçant leur attractivité et leur compétitivité.

Cette dynamique concerne également Venezia, engagée dans un programme de transformation de son concept, de modernisation de son réseau et d’accélération de son développement.

L’ambition de One Retail est claire : faire de Dahab et Venezia deux moteurs de croissance durables, portés par des marques marocaines fortes, des concepts modernisés et une présence territoriale renforcée.

Les ouvertures de Dahab Café à El Jadida et à Casablanca Finance City marquent ainsi une nouvelle étape concrète dans la mise en œuvre de cette stratégie.

S.L.