Maroc

Alerte météo: averses orageuses et risque de grêle dans six provinces

Rédaction H15 octobre 2026 - 14:04
©DR

Des averses orageuses accompagnées d’un risque de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues ce jeudi dans six provinces du Royaume, selon la Direction générale de la météorologie (DGM).

Les précipitations devraient atteindre entre 25 et 35 mm dans les provinces de Midelt, Errachidia, Figuig, Zagora, Tinghir et Boulemane. Ces épisodes orageux sont prévus entre 13h et 23h, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

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