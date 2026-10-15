Maroc
Hauteurs de pluie relevées durant les dernières 24 heures au Maroc
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres, durant les dernières 24 heures, par la Direction générale de la météorologie (DGM) :
– Figuig: 08 mm
– Errachidia: 04 mm.
– Jbal Ayachi (province de Midelt): 02 mm
– Bouarfa et Essaouira (aéroport): moins d’un millimètre.
Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).
Avec des cumuls entre 25 et 35 mm, ces averses sont prévues de 13h00 à 23h00 dans les provinces de Midelt, Errachidia, Figuig, Zagora, Tinghir et Boulemane, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
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